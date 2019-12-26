خبير دستوري : كل مشاكل العراق سببها " المنظومة البرلمانية "



حمل خبير في الدستور العراقي "المنظومة البرلمانية" مسؤولية كل المشاكل التي يعاني منها العراق .



وقال الخبير الدستوري حسن الياسري في تصريح صحفي :" ان مشاكل العراق منذ العام ٢٠٠٣ والى الان ، سببها العدد الكبير غير الضروري من النواب في البرلمان"،مبينا :" ان العراق سيبقى غارقا في مشاكله المستعصية وتخبطه القانوني غير المسبوق في تأريخه، ما دامت منظومة البرلمان تضم مئات النواب".



واضاف:" ستبقى كل المعالجات الحالية ، على الرغم من اهمية بعضها ، غير مجدية ، ما لم يتمم تقليص عدد النواب بخطوة دستورية جريئة اصلاحية ، الى خمسين نائباً او مائة كحد اقصى، تاركين الامر للاستفتاء الشعبي".



ف.ا