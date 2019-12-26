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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 كانون الأول 2019 11:22 ص

خبير دستوري : كل مشاكل العراق سببها " المنظومة البرلمانية "

رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري

حمل خبير في الدستور العراقي "المنظومة البرلمانية" مسؤولية كل المشاكل التي يعاني منها العراق . 

وقال الخبير الدستوري  حسن الياسري في تصريح صحفي :" ان مشاكل العراق منذ  العام ٢٠٠٣ والى الان ، سببها  العدد الكبير غير الضروري  من النواب في البرلمان"،مبينا :" ان  العراق سيبقى غارقا في مشاكله المستعصية وتخبطه القانوني غير المسبوق في تأريخه، ما دامت منظومة البرلمان تضم مئات النواب". 

واضاف:" ستبقى كل المعالجات الحالية ، على الرغم من اهمية بعضها ، غير مجدية ، ما لم يتمم  تقليص عدد النواب بخطوة دستورية جريئة اصلاحية ، الى خمسين نائباً  او مائة كحد اقصى، تاركين الامر للاستفتاء الشعبي". 

ف.ا
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