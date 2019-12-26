نائب يحدد موعد حل مجلس النواب



اعلن النائب عن تحالف "سائرون" رعد المكصوصي :" ان التوجه لحل مجلس النواب سيكون بعد تحديد مفوضية الانتخابات الجديدة موعد اجراء الانتخابات المبكرة ".



وقال المكصوصي في تصريح صحفي :" ان مجلس النواب مستمر في المرحلة الحالية لاكمال التصويت على القوانين التي تخص مطالب المتظاهرين ، واكمال التصويت على الحكومة الانتقالية المقبلة ".



واضاف :" ان المجلس بانتظار ممارسة المفوضية الجديدة للانتخابات عملها وتهيئة الاجواء واعلانها عن موعد الانتخابات المقبلة المبكرة" ، مشيرا الى انه:" سيتم التوجه الى خيار حل مجلس النواب بعد تحديد موعد الانتخابات ".



واوضح :" ان المفوضية الجديدة امامها مهام جسيمة للتخلص من تركات المفوضية القديمة والاشراف على اجهزة العد والفرز وتهيئة الاجواء اللوجستية للانتخابات باسرع وقت ".



ف.ا