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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 كانون الأول 2019 11:15 ص

الاقتصادية النيابية : الاتفاقية مع الصين لم تناقش في البرلمان

اللجنة الاقتصادية البرلمانية - أرشيفية

كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية، عن توجه  مجلس الوزراء لارسال  بنود الاتفاقية الاقتصادية مع الصين الى مجلس النواب، مبينة :"  ان الاتفاقية يجب ان تناقش داخل مجلس النواب لمعرفة حجم الاستثمار والمشاريع الخدمية التي ستقدمها الصين ".

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح صحفي :" ان الحكومة لم ترسل بنود الاتفاقية الاقتصادية مع الصين الى مجلس النواب ، على الرغم من مرور وقت طويل على عقدها "، لافتة  الى :" ان  لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية طالبت مجلس الوزراء بارسال بنود الاتفاقية للاطلاع عليها ومناقشتها ". 

واضافت :" ان الاتفاقية يجب ان تناقش داخل مجلس النواب لوجود مشاريع فيها تحتاج  الى تشريع قوانين وتخصيصات مالية وغيرها من الامور الفنية".

 

ف.ا

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