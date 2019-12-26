الاقتصادية النيابية : الاتفاقية مع الصين لم تناقش في البرلمان

كشفت اللجنة الاقتصادية النيابية، عن توجه مجلس الوزراء لارسال بنود الاتفاقية الاقتصادية مع الصين الى مجلس النواب، مبينة :" ان الاتفاقية يجب ان تناقش داخل مجلس النواب لمعرفة حجم الاستثمار والمشاريع الخدمية التي ستقدمها الصين ".



وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح صحفي :" ان الحكومة لم ترسل بنود الاتفاقية الاقتصادية مع الصين الى مجلس النواب ، على الرغم من مرور وقت طويل على عقدها "، لافتة الى :" ان لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية طالبت مجلس الوزراء بارسال بنود الاتفاقية للاطلاع عليها ومناقشتها ".



واضافت :" ان الاتفاقية يجب ان تناقش داخل مجلس النواب لوجود مشاريع فيها تحتاج الى تشريع قوانين وتخصيصات مالية وغيرها من الامور الفنية".

ف.ا