نائب : محافظ البصرة ترشح بصفقة " القانون مقابل الرئاسة "



اكد النائب عن كتلة "الحكمة" النيابية اسعد المرشدي ، ان ترشيح محافظ البصرة الحالي اسعد العيداني جاء بصفقة بين تحالفي "سائرون" و"الفتح" ، تضمنت تمرير قانون الانتخابات التشريعية مقابل ترشيح العيداني رئيسا للوزراء.



وقال المرشدي في تصريح صحفي :" ان العيداني محافظ وعليه مؤاخذات كثيرة في محافظة البصرة ، فكيف بادارة البلد مع مشاكل وخلافات داخلية واقليمية ودولية كبيرة ، وبالتالي لا نعتقد بنجاح هذه الخطوة ".



واضاف :" ان العراق بحاجة الى شخصية تجمع رضا جميع الاطراف ، وان موقفنا مع موقف المرجعية وكتلتنا مع المرشح المستقل وليس مع المتحزب ، وان اسعد العيداني شخصية متحزبة ".



ف.ا