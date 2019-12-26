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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 كانون الأول 2019 10:44 ص

سائرون: لن نصوت على أي شخصية تطرح لرئاسة الوزراء لاتتطابق مع الثوابت الشعبية

سائرون

أكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، اليوم الخميس، ان سائرون لن يصوت على أي شخصية يقدمها البناء او غيره مالم تتطابق مع الثوابت التي قدمها 174 نائبا والمعايير الشعبية، مشددا على ضرورة الإسراع في انجاز هذا الامر والتهيء لاجراء انتخابات مبكرة.
وقال المسعودي في تصريح  له ، ان “تحالف سائرون موقفه ثابت ويقف مع خيارات الشعب، حيث ان الحراك الشعبي يرفض أي مرشح لرئاسة الوزراء تقدمه الأحزاب السياسية، فضلا عن ذلك فأن الكتل السياسية متفقة على ان تكون الحكومة المقبلة مؤقتة”.
وأضاف ان “الحكومة الجديدة يجب ان لاتكون منحازة لطرف دون اخر، لانها ستهيء لاجراء انتخابات مبكرة”، لافتا الى ان “موقف سائرون من المرشحين الحاليين الذين يتم تداولهم يرتبط بتطابق المعايير الشعبية مع الشخصية المطروحة”.
وأوضح ان “عملية ترشيح بعض الشخصيات تأتي من اجل تمديد الوقت وتارة من اجل التفاوض والتنازل التدريجي لحين كسب قناعات البعض، وبالتالي فأن تحدي الشارع بتقديم هذه الشخصيات يؤشر لامر خطير، والأفضل للشركاء والفرقاء بالعملية السياسية عدم تضييع الوقت”.
وبين ان “تحالف سائرون لن يصوت على أي شخصية تقدم سواء من البناء او غيره، مالم تكن متطابقة مع الثوابت التي قدمها ووقع عليها 174 نائبا وتحالف سائرون والشعب العراقي”.

ع د

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