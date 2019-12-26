بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 26 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
عاجل .. المحتجون يقطعون الطريق المؤدي إلى مطار النجف الدولي نائب يحمل رئيس الجمهورية مسؤولية عدم الاكتراث لمطالب الشعب وثورة الشباب هوشيار عبدالله: قانون الانتخابات منقوص وتم تمريره بعد اتفاقات سرية خطيرة ائتلاف النصر يحذر من ترسيخ المحاصصة والفساد ورهن سيادة البلاد للاجنبي ائتلاف الوطنية: الاحزاب صاحبة المال والسلاح ..المستفيد الاكبر من قانون الانتخابات برلماني : لن نصوت على مرشح مخالف لارادة الشعب بسبب الانفلات الامني .... ارتفاع ظاهرة الاتجار بالبشر لجنة التعليم النيابية تطالب باستثناء الكفاءات العلمية من قانون التقاعد نقابة الفنانين تدين محاولة اغتيال فنان وتصف الحكومة بـ"العاجزة عن كشف القتلة" محافظ واسط بالوكالة يعلن إستقالته استجابة لمطالب المتظاهرين
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 كانون الأول 2019 10:40 ص

الصناعة : بدء تجميع وإنتاج شاحنات رينو وفولفو محليا

1

 أعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عن خطين انتاجيين لانتاج وتجميع شاحنات رينو وفولفو بمختلف الأنواع، مؤكدة امكانياتها واستعدادها لتجهيز وتلبية أحتياجات الوزارات والمحافظات من الشاحنات ومختلف المعدات التخصصية وفق مبدأ البيع النقدي وبالأجل.
وقال معاون مدير عام الشركة حسين احمد محمود في بيان  له، إن “لمصنع تجميع الشاحنات في الشركة خطين انتاجيين لتجميع وإنتاج شاحنات رينو وفولفو بمختلف الانواع ( شاحنات 6×4 و شاحنات 2×4 وشاحنة قاطرة (رأس تريلة) ضمن محطات تجميعية وفحص اون لاين مع شركة رينو الفرنسية ومصادقة للمنتج النهائي من الشخص المعتمد من الاخيرة من مهندسي الشركة المدربين حسب الاختصاصات المطلوبة أضافة الى أجراء فحص الطريق وكذلك الحال بالنسبة لشاحنات فولفو”.
وأشار محمود إلى “عقود الشركة لهذا العام والمتضمنة عقد مع محافظة الديوانية لتجهيزها بمختلف الاليات وتجهيز صهاريج الى شركة المنتجات النفطية وقلابات الى شركة تعبئة الغاز أضافة الى تجهيز محافظات بابل والبصرة ومن المؤمل توقيع عقد لتجهيز شركة المنتجات النفطية بـ (200) شاحنة قاطرة”.
ولفـت معاون المدير العام الى “وجود أعداد من الشاحنات والمعدات التخصصية الجاهزة للتسويق والتي تغطي مجال واسع من الاستخدامات تشمل خباطات ومسحوبات قلابة سعة (21 متر مكعب نصف انبوبي) وشاحنات قلابة (16 متر) وصهاريج ماء ووقود وصاروخيات سحب المياه الثقيلة وكرينات حمولة (7 و 10 طن)”، مبدياً “الاستعداد والقدرة على تجهيز مؤسسات الدولة والمحافظات بالكميات المطلوبة من هذه الشاحنات والمعدات التخصصية”.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النزاهة النيابية تستضيف مفتش عام التعليم العالى

لجنة التعليم النيابية تطالب باستثناء الكفاءات العلمية من قانون التقاعد 26 كانون الأول 2019 12:04 م

حرق الإطارات

قطع عدد من الطرق في الديوانية احتجاجا على ترشيح شخصيات غير مستقلة لمنصب رئيس الوزراء 26 كانون الأول 2019 11:40 ص

تظاهرات الجمعة بالبصرة

متظاهرون في البصرة يرفضون ترشيح العيداني لمنصب رئيس الوزراء 26 كانون الأول 2019 11:36 ص

اتحاد الملاكمة

حرمان ملاكم عراقي من اللعب مدى الحياة 26 كانون الأول 2019 11:31 ص

رواتب

مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب موظفي وزارات الدولة 26 كانون الأول 2019 09:49 ص

12

بالصور.. متظاهرون يغلقون شركة إيرانية في ذي قار 25 كانون الأول 2019 01:38 م

1

أبوظبي تستضيف ورشة الشمول المالي لـ «النقد العربي» 25 كانون الأول 2019 12:11 م

مصرف الرافدين

مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة 25 كانون الأول 2019 11:55 ص

التعليقات