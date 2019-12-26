الصناعة : بدء تجميع وإنتاج شاحنات رينو وفولفو محليا

أعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، عن خطين انتاجيين لانتاج وتجميع شاحنات رينو وفولفو بمختلف الأنواع، مؤكدة امكانياتها واستعدادها لتجهيز وتلبية أحتياجات الوزارات والمحافظات من الشاحنات ومختلف المعدات التخصصية وفق مبدأ البيع النقدي وبالأجل.

وقال معاون مدير عام الشركة حسين احمد محمود في بيان له، إن “لمصنع تجميع الشاحنات في الشركة خطين انتاجيين لتجميع وإنتاج شاحنات رينو وفولفو بمختلف الانواع ( شاحنات 6×4 و شاحنات 2×4 وشاحنة قاطرة (رأس تريلة) ضمن محطات تجميعية وفحص اون لاين مع شركة رينو الفرنسية ومصادقة للمنتج النهائي من الشخص المعتمد من الاخيرة من مهندسي الشركة المدربين حسب الاختصاصات المطلوبة أضافة الى أجراء فحص الطريق وكذلك الحال بالنسبة لشاحنات فولفو”.

وأشار محمود إلى “عقود الشركة لهذا العام والمتضمنة عقد مع محافظة الديوانية لتجهيزها بمختلف الاليات وتجهيز صهاريج الى شركة المنتجات النفطية وقلابات الى شركة تعبئة الغاز أضافة الى تجهيز محافظات بابل والبصرة ومن المؤمل توقيع عقد لتجهيز شركة المنتجات النفطية بـ (200) شاحنة قاطرة”.

ولفـت معاون المدير العام الى “وجود أعداد من الشاحنات والمعدات التخصصية الجاهزة للتسويق والتي تغطي مجال واسع من الاستخدامات تشمل خباطات ومسحوبات قلابة سعة (21 متر مكعب نصف انبوبي) وشاحنات قلابة (16 متر) وصهاريج ماء ووقود وصاروخيات سحب المياه الثقيلة وكرينات حمولة (7 و 10 طن)”، مبدياً “الاستعداد والقدرة على تجهيز مؤسسات الدولة والمحافظات بالكميات المطلوبة من هذه الشاحنات والمعدات التخصصية”.

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