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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 26 كانون الأول 2019 10:36 ص

مصدر: صالح يتسلم اسم رئيس الوزراء الجديد خلال 48 ساعة.. وتنطبق عليه مواصفات المتظاهرين بنسبة 60%

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أفادمصدر رسمي اليوم ، الخميس، بأن اسم رئيس الوزراء الجديد سيسلم إلى رئيس الجمهورية برهم صالح خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وقال المصدر  إن “اجتماعات الكتل السياسية المكثفة التي جرت في الأيام الماضية أفضت الى تسمية المرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي”، مؤكدة أن “الاسم سيسلم إلى رئيس الجمهورية برهم صالح خلال اليومين المقبلين”.
ونقلت الصحيفة عن النائب نوفل الناشئ قوله، إن “تحالف البناء بصفته الكتلة الاكبر اتفق بعد مباحثات مكثفة على تقديم اسم مرشحه خلال الـ 48 ساعة المقبلة الى رئيس الجمهورية”.
وأضاف الناشئ، أن “الشخصية المرشحة لمنصب رئيس الوزراء تنطبق عليها المواصفات المطروحة من قبل الجماهير والكتل السياسية بحدود 60 بالمئة، وأجمعت عليها آراء معظم رؤساء كتل تحالف البناء”، مشيراً إلى أن “الكتل السياسية كثفت اجتماعاتها في الأيام الماضية للتوصل الى شخصية ترضي الشارع العراقي، إضافة الى حصولها على مقبولية لدى الكتل السياسية”. 
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