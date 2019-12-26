عرب: لا انتخابات لمجالس المحافظات بالمرحلة الحالية.. وإجراؤها مرهون بتعديل الدستور

بين النائب عن تحالف البناء حسين سعيد عرب، اليوم الخميس، انه لاتوجد انتخابات لمجالس المحافظات خلال المرحلة الحالية، لافتا الى ان الانتخابات ستبقى رهينة التعديلات الدستورية التي ستجري وقد تتضمن الغاء مجالس المحافظات بشكل نهائي.

وقال عرب في تصريح له ، ان “انتخابات مجالس المحافظات تعتمد على التعديل الدستوري الذي سيتم خلال الدورة البرلمانية المقبلة، حيث ستكون من ضمن هذه التعديلات الغاء مجالس المحافظات باعتبارها حلقة زائدة”.

وأضاف ان “التعديلات ستطرأ على الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، حيث ان الموافقة تمت على المواد المراد تعيدلها ومن ضمنها الغاء مجالس المحافظات”.

وأوضح ان “الحاجة انتفت لمجالس المحافظات، ولن تكون هناك انتخابات للمجالس خلال المرحلة الحالية، وسيقرر مصيرها بعد اجراء التعديلات الدستورية”.

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