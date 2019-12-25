انسحاب السهيل " مرغما " يحرج البناء ..واجتماع الساعات الاخيرة اليوم لانقاذ ماء وجهه



مازال الجدل محتدما حول تحديد الكتلة البرلمانية الاكبر التي ترشح رئيس الوزراء المرتقب الى رئيس الجمهورية برهم صالح .. بعد ان وضع الاخير الكرة في ملعب الكتل السياسية بان يكون تحديد الكتلة الاكبر مشفوعا بتواقيع اعضاء الكتلة ورؤساء الكتل البرلمانية الاخرى ..



الكتل المعنية لم يرقها هذا الطلب " المحرج " وسارعت الى اتهام برهم صالح بالتسويف والمماطلة والتهرب من المسؤولية ..



تحالف "البناء" الذي يضم مربع المالكي والعامري والحلبوسي والخنجر ، ظل متمسكا بمرشحه وزير التعليم العالي قصي السهيل ، المدعوم من ايران ، رغم رفضه الصريح داخل البرلمان وخارجه في ساحات التظاهر والاحتجاج .



واطلق "البناء" تسريبات بان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سلم رئيس الجمهورية برهم صالح ، كتابا يتضمن الرد على طلبه بان " كتلة البناء هي الكتلة الاكبر والاكثر عددا " ، لكن سرعان ماتم نفي هذا الخبر من قبل مصادر رئاسية اكدت ان اي كتاب بهذا الخصوص لم يصل الى الرئيس .



ضمن هذا الاتجاه اكد حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، ان مسألة الكتلة الاكبر حسمت ، منذ الكتاب الذي تشكلت به حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.



واوضح الكعبي انه :" لا اثر قانونيا لاي كتاب موجه الى رئيس الجمهورية سوى الكتاب الذي تشكلت به حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة ، الذي حسمت بموجبه الكتلة الاكبر".



وفي الوقت الذي يحتدم فيه الجدل والصراع حول "الكتلة الاكبر" داخل البرلمان ، يغلي الشارع بالغضب من عدم التفات الاحزاب السياسية لمطالبه والانشغال بصراعاتها الخاصة على المصالح والمغانم ..



وهذا ما اشرته بدقة النائبة هـناء تركي بقولها :" ان اغلب القيادات والكتل السياسية تــحــاول الـحـفـاظ عـلـى مكتسباتها ، غـيـر مـباليـة بالـدمـاء الـتـي تـسـيـل ‏مـن المـتـظـاهـريـن ".



فيما حذرت كتلة "النهج الوطني" ، من قرارات تنطلق بدوافع حزبية في ما يخص منصب رئيس الحكومة المقبل.



واكدت الكتلة في بيان صحفي :" ان القرارات والخطوات التي تنطلق من دوافع حزبية او فئوية ضيقة تغفل حراجة الوضع السياسي والاجتماعي الذي تمر به البلاد وتفاقم التوتر وتصعد الاحتقان وتبعث على الاحباط واليأس في نفوس العراقيين ".



واضافت:" ان المسؤولية الوطنية تتطلب التفكير بدعم الخيارات التي تجمع العراقيين وتوحد مواقفهم ، والقادرة على احداث الاصلاح الحقيقي والضامنة لترسيخ المنهج الوطني المستقل وازالة آثار التجربة المؤلمة للفترة السابقة ، وتجعل بناء الدولة العادلة ومكافحة الظلم والفساد اهم واجباتها ومهامها".



في غضون ذلك اعلن عضو مجلس الـنـواب يـونـادم كنا:" ان حـسـم مـوضـوع ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء لـم يـتـم لـغـايـة الآن ".



واشار كنا الى :" ان حـركـة التصحيح الــنــيــابــية كــانــت قــد اخــتــارت احـــد الـشـخـوص وعرضته في طلب موقع من 43 نائبا الى رئيس الجمهورية لطرحه في مجلس النواب"، مبينا :" ان ابرز الشروط الموجودة لدى مرشح الحركة هي الشجاعة بعد مواجهته الفساد والمفسدين ، وهو ذو كفاءة عالية جدا، وتعهد بالتخلي عن الجنسية المـزدوجـة حـال تسنمه منصب رئـيـس الــوزراء ، اضــافــة الــى انــه كــان احــد المـرشـحـين الخمسة فـي سـاحـات التظاهر ولـديـه دراســات وكتابات لاصلاح الوضع في البلد ".



لكن كنا لم يذكر اسم المرشح الجديد ، وان كان ممن تسنم مناصب سابقة ، وهل يحتاج الى موافقة " الكتلة الاكبر " لتمريره ..



واليوم الاربعاء يفترض ان يقدم رئيس الجمهورية برهم صالح المرشح لرئاسة الوزراء .. وتحالف البناء سيعقد اجتماعا لقياداته ، لاختيار مرشح جديد بعد ان اصبح في موقف حرج ..باعلان مرشحه قصي السهيل انسحابه من الترشح " مرغما " تحت وطأة الرفض الذي قوبل به شعبيا وسياسيا ..



ف.ا