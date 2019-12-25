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الأربعاء, 25 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 06:03 م

بعد رفضه سياسيا وشعبيا .. "البناء" يبحث عن بديل للسهيل !

النائب-عن-تحالف-الفتح-محمد-البلداوي

كشف النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، عن اجراء تحالفه مباحثات مستفيضة مع مختلف القوى السياسية من اجل ترشيح بديل عن قصي السهيل لرئاسة الوزراء .

وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان تحالف البناء يجري حوارات مكثفة مع القوى السياسية المتحالفه مع البناء او خارج البناء ، لترشيح شخصية اخرى مقبولة شعبيا وسياسيا ".

واضاف :" ان هناك مناقشات مستفيضة حول بدلاء السهيل، وهناك مرشحون بدلاء سيتم طرحهم ".

وقد اعتذر مرشح تحالف البناء قصي السهيل عن الترشيح اليوم ، وذلك بعد ان تم رفضه سياسيا وشعبيا ، وهناك انباء غير مؤكدة عن ترشيح محافظ البصرة اسعد العيداني .

ف.ا
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