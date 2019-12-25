بعد رفضه سياسيا وشعبيا .. "البناء" يبحث عن بديل للسهيل !



كشف النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي، عن اجراء تحالفه مباحثات مستفيضة مع مختلف القوى السياسية من اجل ترشيح بديل عن قصي السهيل لرئاسة الوزراء .



وقال البلداوي في تصريح صحفي :" ان تحالف البناء يجري حوارات مكثفة مع القوى السياسية المتحالفه مع البناء او خارج البناء ، لترشيح شخصية اخرى مقبولة شعبيا وسياسيا ".



واضاف :" ان هناك مناقشات مستفيضة حول بدلاء السهيل، وهناك مرشحون بدلاء سيتم طرحهم ".



وقد اعتذر مرشح تحالف البناء قصي السهيل عن الترشيح اليوم ، وذلك بعد ان تم رفضه سياسيا وشعبيا ، وهناك انباء غير مؤكدة عن ترشيح محافظ البصرة اسعد العيداني .



ف.ا