الجربا : اهم مادة في قانون الانتخابات مررت بثانيتين فقط !



كشف رئيس كتلة "المشروع العربي" النائب احمد مدلول الجربا، عن كواليس التصويت على قانون الانتخابات خلال جلسة البرلمان امس، مؤكدا :" ان المادة ١٥ من قانون انتخابات مجلس النواب مررت بثانيتين فقط دون التحقق من النصاب ".



وقال الجربا في تصريح صحفي :" ان نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي ادعى تحقق النصاب بحضور ١٧٠ نائبا ، ولم يتحقق من عدد المصوتين على المادة ١٥ من قانون الانتخابات ".



واضاف :" ان هذه المادة ، وهي الاهم لتعلقها بالدائرة الواحدة او الدوائر المتعددة وآلية احتساب الاصوات ، مررت بثانيتين فقط وهي اسرع مادة تمرر في جميع القوانين المصوت عليها"، مشيرا الى انها :" مررت باجواء غامضة ".



ف.ا