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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 05:59 م

صالح يجتمع اليوم مع رؤساء الكتل لمناقشة المرشح لرئاسة الوزراء

محمد الخالدي

اعلن رئيس كتلة "بيارق الخير" النائب محمد الخالدي, ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية مساء اليوم لمناقشة المرشح  لرئاسة الوزراء, نافيا الانباء عن تسلم صالح كتابا من تحالف البناء بترشيح محافظ البصرة اسعد العيداني لرئاسة الوزراء.

وقال الخالدي في تصريح صحفي :"  ان  رئيس الجمهورية دعا رؤساء الكتل السياسية لعقد اجتماع مساء اليوم الاربعاء لمناقشة مرشح رئاسة الحكومة المقبلة ".

واضاف :" ان اجتماع رؤساء الكتل السياسية مساء امس لم يخرج باتفاق حول شخصية رئيس الحكومة "، نافيا وجود اي كتاب موجه رسميا الى رئيس الجمهورية من قبل تحالف البناء بشأن ترشيح العيداني لمنصب رئيس الوزراء.

ف.ا

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