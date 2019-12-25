القانونية النيابية : قانون الانتخابات من اسوأ التشريعات الانتخابية !



اعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود خلل في قانون الانتخابات الجديد،مبينة :"ان القانون سيمنح الاحزاب المتنفذة سلطة مطلقة في التزوير ".



وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح صحفي :" ان قانون الانتخابات يعد من اسوأ التشريعات الانتخابية ، و سيأتي بنتائج عكسية ويسهم في تكريس سلطة الاحزاب ، ويعد الاسواء في التشريعات القانونية ".



واضاف همزة :" ان العراق لا يمتلك خارطة ثابتة بين المحافظات او الاقضية، فضلا عن عدم وجود تعداد سكاني يحدد تفاصيل المدن والعدد الكلي للسكان ، ما يشعل فتيل ازمة كبيرة داخل المحافظة الواحدة ".



واوضح :" ان الاحزاب ستركب الموجة وستتجه الى القبائل للمساعدة في ايجاد مرشحين جدد من اجل الحصول على الدائرة الانتخابية وضمان اعلى الاصوات بكل اريحية ".



واشار همزة الى :" ان حصر النائب بتمثيل منطقة ضيقة ، سيتسبب في انتهاء



ف.ا