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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 05:58 م

القانونية النيابية : قانون الانتخابات من اسوأ التشريعات الانتخابية !

سليم همزة

اعلنت اللجنة القانونية النيابية، عن وجود خلل في قانون الانتخابات الجديد،مبينة :"ان القانون سيمنح الاحزاب المتنفذة سلطة مطلقة في التزوير ".

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح صحفي :" ان قانون الانتخابات يعد من اسوأ التشريعات الانتخابية ، و سيأتي بنتائج عكسية ويسهم في تكريس سلطة الاحزاب ، ويعد الاسواء في التشريعات القانونية ".

واضاف همزة :"  ان  العراق لا يمتلك خارطة ثابتة بين المحافظات او الاقضية، فضلا عن عدم وجود تعداد سكاني يحدد تفاصيل المدن والعدد الكلي للسكان ، ما يشعل فتيل ازمة كبيرة داخل المحافظة الواحدة ".

واوضح :" ان  الاحزاب ستركب الموجة وستتجه الى القبائل للمساعدة في ايجاد مرشحين جدد من اجل الحصول على الدائرة الانتخابية وضمان اعلى الاصوات بكل اريحية ". 

واشار همزة الى :" ان حصر النائب بتمثيل منطقة ضيقة ، سيتسبب في انتهاء

ف.ا
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