قيادي تركماني : التركمان اكبر المتضررين من قانون الانتخابات

اكد القيادي التركماني محمد جاسم البياتي, ان القومية التركمانية والاقليات الاخرى ستكون ضحية في الانتخابات المقبلة بسبب القانون الجديد, مطالبا باعادة النظر في كوتا الاقليات ، ووضع آلية خاصة بوضع كركوك لانصاف الجميع.



وقال البياتي في تصريح صحفي :" ان قانون انتخابات مجلس النواب ، الذي تم اقراره امس الثلاثاء ، كان مخيبا للاقليات الدينية بسبب الغاء الكوتا الخاصة بهم ، كذلك سيضر بالقومية التركمانية لكون التركمان منتشرين في عموم البلاد ولاينصفهم الا نظام اعتبار العراق دائرة واحدة ".



واضاف :" ان التركمان في كركوك سيكونون الاكثر تضررا وسيضيعون مابين الاكراد والعرب في الانتخابات المقبلة".

ف.ا