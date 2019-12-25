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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 04:46 م

تفاصيل الصفقة الحرام مع سائرون لتمرير ترشيح اسعد العيداني رئيسا للوزراء

مقتدى الصدر

كشف مصدر مطلع عن تفاصيل الصفة التى عقدها الحزاب المتنفذة مع كتلة سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر .

وتتضمن الصفقة أن يقبل سائرون بالعيداني رئيس وزراء ودعمه بشكل غير مباشر وعدم الانسحاب يوم التصويت على حكومته حتى لا يكسر النصاب .
وفي المقابل  يحصل سائرون على عدة مناصب  من بينها محافظة واسط محافظة البصره محافظة ذي قار 
ايضا يحصل سائرون على الوزارات التالية 
وزارة الكهرباء 
النفط 
والصحة 
في حكومه العيداني .
ومازال الامر قيد التشاور وهناك موافقة صدرية أولية ولكنهم لم يعطوا كلمة نهائية ..
والرئيس صالح في حرج شديد وأبلغهم انه لن يكلف العيداني الا بعد اجراء المشاورات مع الفرقاء السياسيين

ع د

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