إيران تعتقل أسرة قتيل باحتجاجات الوقود.. ومطالبات بمحاكمة خامنئي

أكدت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية يوم أمس الثلاثاء نقلا عن مصدر مطلع إن السلطات اعتقلت أقارب شاب لقي حتفه بالرصاص خلال الاحتجاجات التي اندلعت الشهر الماضي.

ولم تحدد الوكالة أقارب الشاب بويا بختياري الذين ألقت السلطات القبض عليهم لكن هادي غائمي المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران (سي.إتش.آر.آي) ومقره نيويورك قال نقلا عن نشطاء زاروا الأسرة يوم الاثنين إن من بين المعتقلين والدي الشاب.

وأورد تقرير نٌشر يوم الثلاثاء في موقع (مركز حقوق الإنسان في إيران) على الإنترنت أن وزارة الاستخبارات والسلطات القضائية في بلدة كرج الواقعة غربي طهران استدعت منوشهر، والد بختيار، مرتين في الأسبوع المنقضي لاستجوابه.

وأضاف التقرير أنهم طلبوا منه إلغاء إحياء ذكرى الأربعين لوفاة ولده في 26 ديسمبر كانون الأول خشية أن يتسبب ذلك في حدوث اضطرابات.

وقال الموقع إن منوشهر رفض طلب السلطات. وكان منوشهر وهو من الأغلبية الشيعية في إيران قد دعا الأسبوع الماضي على انستغرام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية إحياء ذكرى الأربعين لولده.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر إن "الولايات المتحدة تدين بشدة اعتقال والدي بويا بختياري وتدعو إلى الإفراج عنهما فورا"، متابعاً "حان الوقت كي يقف المجتمع الدولي مع الشعب الإيراني ويحاسب النظام".

وقال ثلاثة مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية لرويترز في تقرير نشر الاثنين إن نحو 1500 شخص لقوا حتفهم في المظاهرات التي اندلعت يوم 15 تشرين الثاني بعد رفع أسعار البنزين واستمرت أقل من أسبوعين.

ويزيد هذا العدد كثيرا عن تقديرات منظمات دولية لحقوق الإنسان ورفضه متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأعلى في إيران بوصفه "أنباء كاذبة" حسبما قالت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية.