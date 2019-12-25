«الإخوان وإيران» .. سلسلة من المعاهدات والمؤامرات المشبوهة لزعزعة استقرار المنطقة

على طاولة أسُست من الدماء والدمار، وبميثاقٍ من المصالح والتّقية، عُقد الزواج «الإخواني الإيراني»، منذ أربعينيات القرن الماضي، في حفل سري حضره أقطاب الإرهاب ودعاة الدم، «الإخوان قطر تركيا إيران»، رُسمت خلاله آليات التعاون المشبوه، والأهداف المشتركة في المصالح العامة والمختلفة في الأهداف العقائدية والدينية.

وعلى الرغم من التناقض الكلي والجزئي للمذهب العقائدي الديني، بين جماعة الإخوان وإيران؛ إلا أنهم متفقين في مبادئ «الإرهاب الأسود»، الذي ينفذه كل طرف منهما طبقًا لعقيدته، يأتي ذلك إلى جانب المصالح المشتركة بين دعم مالي وعسكري إيراني، وانتشارًا فكرياً لـ جماعة الإخوان الإرهابية. لتجتمع هذه الرؤى والمذاهب كافة تحت رايات «الدين» وشعارات تأسيس «الخلافة الإسلامية».

سلسالٍ من الدمار الشامل، والمعاهدات المشبوهة، بين «الإخوان وإيران» على المستوى الدولي والعربي، تنكشف جليًا بين الحين والآخر، لتفضح شتى أنواع الجرائم والانتهاكات اللامتناهية بحق الشعوب العربية والغربية، بحثاً عن السيطرة والنفوذ والهيمنة، لنهب الخيرات وإشعال الفتن والكوارث وتفريغ الهويات وتقسيم الشعوب.

مؤخرًا، كشفت صحيفة أمريكية، جزء من المباحثات السرية بين الجانبين، والتي عقدت تزامناً مع اشتعال عدد من الثورات العربية، وانتشار الأعمال الإرهابية في العالم. حيث عقد في تركيا عام 2014، اجتماعا سريا جمع بين «فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعة الإخوان الإرهابية».



الوثائق المسربة من وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيراني، أكدت أن الاجتماع عقد في أبريل 2014 ، وحضره قاسم سليماني قائد فيلق القدس، و 3 من أقطاب الجماعة الإرهابية، وهم «إبراهيم منير، ومحمود الإبياري، ويوسف ندا».

وشملت قائمة المناقشة في الاجتماع السري، عددًا من القضايا الهامة بشأن السياسية الداخلية والخارجية، وأنظمة الحكم في بعض بلدان الوطن العربي، والتي جاءت على رأسهم «مصر والسعودية».

ما سر التقارب بين الجماعة الإرهابية و«رعاة الخراب» في الشرق الأوسط؟! وسر العداء تجاه مصر والسعودية؟



مصر ومخطط الإرهاب والنار



تمكنت جماعة الإخوان الإرهابية، عقب ثورة الـ 25 من يناير عام 2011، من اعتلاء مقاليد الحكم، وعلى إثره ذاق الشعب المصري على أيديهم ويلات العذاب مختلفة الألوان، إلى جانب تراجع شديد في العلاقات السياسية الخارجية، الأمر الذي دفع الشعب للقيام بثورة الـ 30 من يونيو 2014، لعزل رئيسهم محمد مرسي، مطالبة الجيش المصري بالوقوف بجانبهم وحمايتهم من إرهاب الإخوان الذي عاث في الأرض فسادًا.



الأمر الذي دفع جماعته الإرهابية، لمحاولات إشعال الفتن الفتاكة، والعمل على الزج بالدولة في أنفاق الظلام وبحور الدماء؛ إلا أن وعي الشعب وحكمة القوات المسلحة المصرية والقيادة السياسية، فتت المخطط الإرهابي.



لم يهدأ «عملاء الشيطان»، عن أعمالهم التخريبية، بل واصلوا العمل من أجل استعادة السيطرة على عرش مصر، وذلك عن طريق المباحثات الدولية المشبوهة والتي أجريت بين «الإخوان قطر تركيا إيران»، بالإضافة إلى إبرام تحالفات مع عدد من الجماعات المتطرفة والميليشيات الإرهابية، لـ«تفجير مصر» وأعلن ذلك، عصام العريان عضو مكتب الإرشاد للجماعة الإرهابية، حيث صرح لإحدى القنوات التلفزيونية قائلاً: «عزل الرئيس مرسي.. يعني تفجير مصر.. هنولع في مصر».



السعودية.. وخطة إسقاط المملكة



وتواجه المملكة العربية السعودية منذ زمن بعيد وحتى الآن، مخططات الإرهاب الإيراني، والتي تسعى إلى تنفيذ خطة إسقاط المملكة لتتمكن «دولة الملالي» من نهب خيراتها، مثلما حدث في «العراق ولبنان واليمن»؛ إلا أن القيادة السعودية تحول بين تنفيذ مخططات الشر، والأطماع الإيرانية.



وقت تنوعت مخططات الإرهاب الإيراني، ما بين التفجير والتفخيخ وبث الفتن والشائعات، وتأجيج الرأي الدولي تجاه المملكة خاصة في القضايا الدولية والرأي العام، وكان آخرها إرهاب إيران بشأن ضرب منشآت النفط السعودية أرامكو، والتي نفذت على يد ميليشيا الحوثي المرتزقة، يأتي ذلك إلى جانب إسقاط العديد من الصواريخ التي تستهدف المملكة بين الحين والآخر.



جرائم إيران ضد المملكة



وعددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أبرز جرائم إيران ضد المملكة، ومنها ما بين عامي 1986 ـ 1987 إحداث أعمال الشغب في الحج، فيما شهد عام 1987 هجمات إرهابية إيرانية شرق المملكة، وفي عام 1996 تفجير أبراج الخبر، وفي 2003 تفجيرات مدينة الرياض، كما شهد عام 2012 هجمات إلكترونية على المملكة، وفي 2019 قصف منشآت النفط أرامكو. يضاف ذلك إلى تعرض المملكة لـ 286 صاروخًا باليستيًا و 289 طائرة مسيرة خلال الفترات الماضية.



حظر إرهاب الإخوان



وفي مارس 2014، أصدرت السعودية منشورا ملكيا بشأن حظر التعامل بكافة أشكاله، مع عدد من الجهات والحركات باعتبارها مؤسسات إرهابية، وضمت القائمة «تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق، وداعش، وجبهة النصرة، وحزب الله داخل السعودية، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثيين».



تصنيف المملكة للإخوان جماعة إرهابية، عمل على إشعال فتنهم تجاه المملكة، خاصة بعد عزل رئيسهم في مصر، وتزامنًا مع تراجع أداء التنظيم على المستويات كافة، فلم يجدوا أمامهم غير الهروب إلى الدول الحاضنة للإرهاب، «قطر وتركيا»، ليتخذوا منها مركزا لإدارة مخططهم الإرهابي «إعلاميا وعسكريا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا»، تجاه مصر والمملكة العربية السعودية.



خطة الشيطان لزعزعة استقرار الأنظمة



الوثيقة الإيرانية المسربة أخيرًا، كشفت الخطوط العريضة للخطة الشيطانية لزعزعة استقرار الأنظمة، وتفكيك الوطن العربي، حيث شددت الجماعة الإرهابية خلال الاجتماع، على العداء الدائم تجاه المملكة العربية السعودية، باعتبارها عدو مشترك بين الجانبين، رغم الخلافات والتضاد بين المذهبين.



الاجتماع الشيطاني، لم يقتصر على مصر والمملكة فقط، بل امتد لليمن والعراق، حيث دعت الجماعة إلى توحيد الجهود في اليمن، وتخفيف الخلافات بين الحوثيين والسنية، وذلك لاستخدام قوتها ضد السعودية، كما دعت لمعالجة التوتر السني الشيعي في العراق، واستخدام جهودهم ضد مصر.



نتائج الاجتماع الذي حضره الشيطان، بين «الإخوان وإيران»، جاءت بعدم التوافق، حيث أقر الإخوان، بعدم التمكن من تجاوز الخلافات العقائدية والمنهجية مع الإيرانيين، وذلك بسبب موقف الجماعة بشأن الملف السوري.



من ناحيته، رفض الجانب الإيراني، فكرة التحالف مع جماعة الإخوان، فشأن قضايا تكالبه على حكم مصر، حيث اعتبره «تحالف مؤقت»، لأغراض شخصية غير مرضية له بشكل كبير.

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