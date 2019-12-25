باحثون يكشفون قصة الطائرة الخاصة لجماعة الإخوان ورحلة الغنوشي وندا لإيران والهدف منها

تقف الدول العربية أمام 4 مشاريع استعمارية كبرى، تتزعمه 3 دول وجماعة إرهابية، بهدف تنفيذ مجموعة من المخططات الاستعمارية والسيادية للحصول على ثروات المناطق والبلدان تحت العديد من الشعارات.



وقال باحثون متخصصون في الجماعات الاسلامية ، أن محور الشر الذي يهدد أمن وسلامة الشرق الأوسط بشكل عام، والدول العربية بشكل خاص، هم « الاخوان وإيران وقطر»، ويأتي ذلك تعاونًا مع تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، فنحن أم مجموعة من المشاريع والمختطاط الاستعمارية والسيادية التي تستهدف الحصول على ثروات البلدان العربية.



وأكد المتخصصون في شؤون الإسلام السياسي، أن «قطر والإخوان وإيران»، تجمعهم الفكرة الأصولية والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى وجود حالة كبيرة من التوافق الكبير بين «الإخوان وإيران»، يتمثل في «إيران وقطر» فهم بابا الإخوان والتنظيم الدولي الإرهابي.



وأوضحوا ، أن جماعة الإخوان الإرهابية، ليس لديها مانع في أن تتحالف مع الشيطان مقابل المصالح، والدليل على ذلك، أنه عام 1979 عندما قامت الثورة الإيرانية، كانت جماعة الإخوان أول المهنئين، حيث استقل يوسف ندى القيادي الإخواني المعروف، طائرة خاصة إلى إيران، وبصحبته وفدًا إخوانيًا كان من بنهم راشد الغنوشي، لتهنئة «الخميني» على نجاح الثورة الإيرانية، وطرحوا عليه أن يعترفوا به خليفة للمسلمين، مقابل أن يعترف زعيم الشيعة بأن الخلاف الذي وقع بين الصحابة كان خلافًا سياسيًا وليس خلافًا دينيًا.

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