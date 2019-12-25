عضو بالقانونية النيابية: قانون الانتخابات الجديد يمنح المتنفذين سلطة مطلقة بالتزوير



كشفت اللجنة القانونية النيابية،اليوم الاربعاء، عن وجود خلل في قانون الانتخابات الجديد،مبينة ان القانون سيمنح الاحزاب المتنفذة سلطة مطلقة في التزوير.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في تصريح له ان “قانون الانتخابات يعد من أسوأ التشريعات الانتخابية كونه سيأتي بنتائج عكسية ويسهم في تكريس سلطة الاحزاب ويعتبر الاسواء في تشريعات القانونية”.

واضاف همزة، ان “ العراق لا يمتلك خارطة ثابتة بين المحافظات او الاقضية، فضلا عن عدم وجود تعداد سكاني يحدد تفاصيل المدن والعدد الكلي للسكان ما يشعل فتيل ازمة كبيرة في داخل المحافظة الواحدة”.

واوضح ان “الاحزاب ستركب الموجة وستتجه الى القبائل للمساعدة في ايجاد مرشحين جدد من اجل الحصول على الدائرة الانتخابية وضمان اعلى الاصوات بكل اريحية “.

واشار همزة إلى أن “حصر النائب بتمثيل في منطقة ضيقة سيتسبب في انتهاء التمثيل الوطني وخلق نعرات قومية ومناطقية بسبب التمثيل المناطقي”.

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