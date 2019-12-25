تحطم مقاتلة للجيش الإيراني ومقتل الطيار في محافظة اردبيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسقوط طائرة حربية تابعة للجيش الإيراني ومقتل طيارها في منطقة سردابه، بعد اصطدامها بقمة جبل سبلان، في محافظة اردبيل، شمال شرق إيران.

وذكرت وكالة "نادي المراسلين الشباب" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أن العقيد الطيار رحماني، من قاعدة تبريز الجوية التابعة للجيش الإيراني، قتل أثناء تحطم الطائرة التي كانت تقوم بمهمة فحص طائرة عقب أعمال الصيانة.



ونقلت الوكالة عن رئيس جمعية الهلال الأحمر في محافظة أردبيل، رامين معبودي، أن الطائرة قد تحطمت بعد ارتطامها بإحدى قمم جبل سبلان، وأن الفرق تبحث عن حطامها.

هلال احمر ایران

ع د