بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 25 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 12:41 م

شرطة الملالي تعتقل مسؤولاً قارن بين خامنئي ورئيسة وزراء فنلندا

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اعتقلت السلطات الإيرانية عضو مجلس مدينة بروجرد، بعدما نشر فيديو يقارن بين مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، ورئيس وزراء فنلندا الجديدة سانا مارين.

وكان عضو مجلس مدينة بروجرد في محافظة لورستان غرب إيران، محمد برهام، قد نشر فيديو عبر صفحته الشخصية على إنستغرام، يحمل مقارنة بين أعمار المسؤولين الإيرانيين، والفنلنديين، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأضافت النسخة الفارسية من تسنيم أنه تم القبض على برهام بسبب محتوى منشور الإنستغرام، من قبل قوات الشرطة بناء على أمر قضائي.

وأوضحت الوكالة، أن التهم الموجهة لبرهام هي "إحباط الروح الثورية للشعب، حيث كان (برهام دائما) يثير المشاعر في هذا السياق. وقد تسبب تصرف عضو مجلس بروجردفي إصدار أمر اعتقال في حقه وتنفيذه.".

وقال مصدر مطلع لصحيفة "سفير أفلاك" المحلية الإيرانية، إن سبب اعتقال برهام كان "إهانته للنظام ومرشد الثورة الإيرانية".

وتضمن الفيديو الذي نشره برهام مقارنة بين سن قادة إيران وفنلندا جاء فيها "متوسط أعمار فنلندا 42 عاما، وهؤلاء يديرون الحكومة بمتوسط عمر 23 عاما، لكن متوسط الأعمار في إيران 31 عاما، وتدار حكومتها بمتوسط أعمار 60 عاما".

وأردف الفيديو في ذكر أعمار قادة إيران حيث ذكر، أن رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني، عمره 72 عاما، ورئيس مجلس النواب عمره 63 عام، ورئيس مجلس الخبراء عمره 93 عاما، ومرشد الثورة 80 عاما، واختتم الفيديو بجملة "مرحبا بكم في دولة الشباب يقودها بيت مسنين.".

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