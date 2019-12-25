متظاهرون يحرقون مقرات حزبية موالية لإيران في محافظة القادسية

أحرق المتظاهرون العراقيون اليوم مقار تابعة لحزب الدعوة وتيار الحكمة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية إلى الجنوب من العاصمة العراقية بغداد.



أشارت مصادر أمنية بسقوط قتيلين وخمسة جرحى من الجيش وذلك في انفجار خمس عبوات ناسفة جنوب شرق الموصل.







يأتي ذلك فيما تعيش مدن عراقية على وقع الاحتجاجات يومياً، حيث أقدم المتظاهرون العراقيون مجدداً، على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية الدوائر الرسمية في جنوب العراق، احتجاجاً على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءاً من السلطة.



وكان البرلمان ، قد أعلن الثلاثاء، أنه سلَّم رئيس الجمهورية، برهم صالح، كتاباً حدَّد فيه أن "كتلة البناء" هي الأكبر. لكن البرلمان تراجع لاحقا، ونفى أنه خاطب الرئيس بشأن الكتلة الأكبر.



وأيضا، أرسلت كتلة سائرون كتابا للرئيس العراقي بأنها الكتلة الأكبر في البرلمان.



وفي وقت سابق، أعلن "تحالف البناء"، تمسكه بمرشحه قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة.

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