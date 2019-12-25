بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 25 كانون الأول 2019
آخر الأخبار
ضبط مسافر عراقي قادم من إيران بحوزته الملايين من الدنانير المزورة بالصور.. متظاهرون يغلقون شركة إيرانية في ذي قار صور شهداء التظاهرات والشعارات السياسية تخيم على احتفالات عيد الميلاد بساحة التحرير شرطة الملالي تعتقل مسؤولاً قارن بين خامنئي ورئيسة وزراء فنلندا متظاهرو العراق يوجهون رسالة إلى القوى السياسية: الحراك الشعبي هو من سيشكل الحكومة بعد استشهاد الناشط ثائر الطيب.. الشارع العراقي يرد غاضبا نائبة كردية:التصويت على قانون الانتخابات تم خلافا لارادة الشارع المطالب بالاصلاح مصرف الرافدين يطلق السلف التكميلية الاضافية التي تصل الى 25 مليون دينار لموظفي الدولة نائب يتهم الأحزاب الكبيرة بإيهام الشعب بأن قانون الانتخابات الجديد يصب في مصلحة المستقلين قطع ثلاثة جسور في الناصرية احتجاجا على ترشيح شخصيات سياسية لرئاسة الوزراء
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 12:29 م

متظاهرون يحرقون مقرات حزبية موالية لإيران في محافظة القادسية

1

أحرق المتظاهرون العراقيون اليوم مقار تابعة لحزب الدعوة وتيار الحكمة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية إلى الجنوب من العاصمة العراقية بغداد.

أشارت مصادر أمنية  بسقوط قتيلين وخمسة جرحى من الجيش  وذلك  في انفجار خمس عبوات ناسفة جنوب شرق الموصل.


 
يأتي ذلك فيما تعيش مدن عراقية على وقع الاحتجاجات يومياً، حيث أقدم المتظاهرون العراقيون مجدداً، على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية الدوائر الرسمية في جنوب العراق، احتجاجاً على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءاً من السلطة.

وكان البرلمان ، قد أعلن الثلاثاء، أنه سلَّم رئيس الجمهورية، برهم صالح، كتاباً حدَّد فيه أن "كتلة البناء" هي الأكبر. لكن البرلمان تراجع لاحقا، ونفى أنه خاطب الرئيس بشأن الكتلة الأكبر.

وأيضا، أرسلت كتلة سائرون كتابا للرئيس العراقي بأنها الكتلة الأكبر في البرلمان.

وفي وقت سابق، أعلن "تحالف البناء"، تمسكه بمرشحه قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة.

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
1

عضو بالقانونية النيابية: قانون الانتخابات الجديد يمنح المتنفذين سلطة مطلقة بالتزوير 25 كانون الأول 2019 01:53 م

سليماني

معتصمو التحرير يطالبون بطرد قاسم سليماني من المنطقة الخضراء 25 كانون الأول 2019 12:24 م

1

تفاصيل حرق مقار الميليشيات الموالية لإيران ردا على اغتيال الناشط ثائر الطيب 25 كانون الأول 2019 12:05 م

إحسان جوان

نائبة كردية:التصويت على قانون الانتخابات تم خلافا لارادة الشارع المطالب بالاصلاح 25 كانون الأول 2019 12:00 م

هوشيار عبد الله

نائب يتهم الأحزاب الكبيرة بإيهام الشعب بأن قانون الانتخابات الجديد يصب في مصلحة المستقلين 25 كانون الأول 2019 11:52 ص

ساحة التحرير

متظاهرو الساحات يرفضون قانون الانتخابات الجديد 25 كانون الأول 2019 11:35 ص

1

العطافي: رئيس الوزراء المقبل لن يمر دون الحصول على قناعة الشارع 25 كانون الأول 2019 11:24 ص

1

بالوثيقة.. السهيل يعتذر للبناء عن ترشيحه لرئاسة الوزراء 25 كانون الأول 2019 11:20 ص

التعليقات