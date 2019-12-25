معتصمو التحرير يطالبون بطرد قاسم سليماني من المنطقة الخضراء



طالب المعتصمون في ساحة التحرير الجنرال الإيراني قاسم سليماني بالرحيل من المنطقة الخضراء إلى إيران وأحرق المعتصمون في ساحة التحرير مساء الثلاثاء، علم إيران

وذكرت مصادر أن المحتجين قطعوا الطريق الرابط بين العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء بحرق الإطارات، مشيرة إلى أنه جرى أيضا قطع الطريق الدولي في ناحية النيل في محافظة بابل.



ويأتي استمرار الاحتجاجات في وقت مرر فيه البرلمان ، مساءأمس ، قانون الانتخابات الجديد، الذي كان أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين، الذين اجتاحوا البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي.



وكان اللافت في قرار مجلس النواب أنه وافق على تشريع القانون الجديد، بكل بنوده، بعد تجاوز النقاط الخلافية.

وتركز الخلاف حول المادتين 15 و 16 من قانون الانتخابات، وتتسم هاتان المادتان بأهمية كبرى، كونهما تحددان شكل الترشح وتقسيم العراق إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة، كما يطالب المحتجون.

وتعليقا على الأمر، اعتبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تمرير القانون "انتصارا".

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