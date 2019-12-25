أبوظبي تستضيف ورشة الشمول المالي لـ «النقد العربي»

يواصل صندوق النقد العربي، فعاليات برنامج الشمول المالي بمدينة أبوظبي لليوم الرابع علي التوالي والمقرر أن ينتهي غدا الخميس؛ لمناقشة التحديات التي تشهدها البلدان العربية في ظل التحول الرقمي.



ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، إنه جري مناقشة التحديات التي تواجه صانعي السياسات المالية والاقتصادية لدى العديد من دول العالم المتقدمة والنامية لتفعيل الشمول المالي ومدى القدرة على الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع .



وأضاف أن تلك التحديات تستهدف الفئات المحرومة والمستهدفة من النظام المالي، وتأثيره على الاستقرار المالي والاجتماعي والتنمية الاقتصادية وكذلك حماية المستهلك المالي.



ووفقا للدراسات العالمية فهناك نحو 31% من سكان العالم لا يملكون حسابات مصرفية منهم 63% من العالم العربي، مشيرا إلى أن توافر الخدمات المالية لكافة شرائح المجتمع بيسر وسهولة يعتبر أحد أهم أهداف الشمول المالي.

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