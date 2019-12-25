بعد استشهاد الناشط ثائر الطيب.. الشارع العراقي يرد غاضبا

ساد جو من التوتر والغضب في مدينة الديوانية، عقب الإعلان عن وفاة الناشط المدني ثائر الطيب متأثرا بجراحه بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة منذ 9 أيام.

أقدم محتجون غاضبون اليوم الأربعاء على إضرام النيران في مقار أحزاب إسلامية شيعية في محافظة الديوانية بعد وفاة ناشط في التظاهرات متأثرا بجراحه اثر محاولة اغتيال تعرض لها قبل ايام.

وأحرق المتظاهرون مقار تابعة لحزب الدعوة وتيار الحكمة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وتوفي في وقت متأخر من ليلة امس بالديوانية الناشط في حراك الاحتجاجات ثائر الطيب متأثرا بجراحه بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة منذ 9 أيام.

وفور إعلان نبا وفاة الناشط سادت حالة من الغضب في الديوانية، إذ أحرق محتجون غاضبون مقرات لميليشيات عصائب أهل الحق وبدر، وأخرى تعود إلى حزب تيار الحكمة السياسية.

وهذه الميليشيات والأحزاب معروفة بولائها لإيران، وسبق أن هاجمها متظاهرون مرات عدة خلال الاحتجاجات غير المسبوقة التي تجتاح البلاد منذ مطلع أكتوبر الماضي.

كما دعت تنسيقيات الحراك الشعبي في العراق إلى قطع الطرق الرئيسية في بغداد، ردا على وفاة الناشط المدني.

وينضم الطيب إلى قائمة طويلة من الناشطين المشاركين في الاحتجاجات، الذين تعرضوا لعمليات أو محاولات اغتيال.

ويقول متابعون إن الهدف من موجة الاغتيالات إسكات أصوات الناشطين المطالبين بمحاربة الفساد، ومنعم من التعبير عن رفض التدخل الإيراني في شؤون بلدهم.

وتقول تقارير، إن هناك حملة ممنهجة من الخطف والتخويف والترويع ضد الناشطين تنفذها جهات مجهولة، وكيانات مسلحة وخارجين عن القانون، فيما تحوم الشبهات حول أياد محلية مدعومة من إيران.

ولا يبدو أن السلطات العراقية تمكنت حتى الآن من الوفاء بتعهداتها بحماية المتظاهرين، خلال الاحتجاجات التي قتل خلالها المئات وأصيب الآلاف.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة صور وكقاطع فيديو تظهر قيام المحتجين بإحراق المقرات التابعة للمنظمات والأحزاب.

وتشهد العراق منذ اندلاع الاحتجاجات حوادث اغتيال غامضة لناشطين مؤثرين، وتتوجه أصابع الاتهام الى الميليشيات المسلحة المقربة من إيران بتلك الاستهدافات بهدف بث الرعب والخوف وإثارة الذعر بين أوساط المحتجين.