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الأربعاء, 25 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 12:09 م

من بينها المحافظة على الرشاقة.. 5 فوائد مذهلة لتناول التمر

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يجهل عددا كبيرا من الأشخاص فوائد التمر المذهلة للإنسان، نظرا لإحتوائه على عددا كبيرا من الفوائد المذهلة للإنسان، حيث يساعد على إنقاص الوزن ومنحه الرشاقة المطلوبة للجسم، لكن يفضل عدم تناولة بصورة كبيرة لعدم ويادة الوزن.
ووفقا لمجلة “فرويندين” الألمانية، فإن التمر يحتاج إلى فوائد كبيرة على صحة الإنسان من بينها..
تقوية العظام
للتمر فوائد كبيرة في تقوية العظام لمن يعانون من هشاشتها، وخاصة الأشخاص التي تصاب بنقص فيتامين “د” مما يجعلها في عرضه إلى آلالام كبيرة للعظام، ويحتوي التمر على عددا كبيرا من المكونات المفيدة من بينها الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمعادن الموجودة في هذه الثمار المجففة تسهم أيضا في صحة العظام ومنع أمراض مثل هشاشة العظام.
معالج قوي للتوتر
يكون التمر مفيدا لمن يعانون من التوتر، بفضل احتوائه على كثير من فيتامين”6″، المسؤول عن إنتاج الجسم إنتاج الجسم للسيروتونين والنورادرينالين، وتعمل هذه الهرمونات على تنظيم مستوى التوتر وتحسين الحالة المزاجية، وقد يؤدي الانخفاض المستمر لفيتامين “ب6” إلى الاكتئاب.
مقاوم لـ الحساسية
يعاني الكثير من الحساسية بالتزامن مع تغير الطقس، وخاصة في الأوقات التي تشهد تقلبت كبيرة في الجو مما يؤدي إلى  العطس وسيلان الأنف ودمع العينين نتيجة مكوناته المضادة للأكسدة.
إنقاص الوزن
يساهم التمر في إنقاص الوزن بشرط عدم تناوله بكميات كبيرة، ويرجع ذلك بفضل توافر مضادات الأكسدة الموجودة به تحفز عملية الهضم والتمثيل الغذائي، فضلا عن الشعور بالامتلاء، وهو ما يقلل الرغبة في تناول الطعام.
مفيد للجهاز الهضمي
يعاني عددا كبيرا من الأفراد من الإمساك الذي يزعج الكثير، لكن التمر مفيد بشكل كبير لمعالجة تلك المشكلة نظرا إلى احتوائه على نسبة عالية من الألياف المفيدة إلى الجهاز الهضمي، مما يساهم في تسهيل عملية الهضم ومحو الإمساك

ع د

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