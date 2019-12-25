تفاصيل حرق مقار الميليشيات الموالية لإيران ردا على اغتيال الناشط ثائر الطيب

ردا على على وفاة الناشط ثائر الطيب، متأثر بجراحه بعد محاولة اغتيال تعرض لها في منطقة الديوانية جنوبي العراق، أقدم محتجون عراقيون على إشعال النيران في مقار بعض الميليشيات العراقية الموالية لإيران والتي تعادى الحراك الثوري.

وتسببت وفاة الطيب في تفجير حالة من الغضب في شوارع مدن الجنوب العراقي لاسيما الديوانية، في وجه الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران.

وكان الطيب أصيب في منتصف ديسمبر الجاري، إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة وضعت في السيارة، ونقل على إثرها إلى مستشفى الديوانية وقتها.

وعقب إعلان خبر الوفاة سادت حالة من الغضب الشديد في شوارع الديوانية، تسببت في إحراق محتجون غاضبون مقرات ميليشيات عصائب أهل الحق وبدر المقربة من نظام الملالي الإيراني، وأخرى تعود إلى حزب تيار الحكمة.

ويتهم المتظاهرون هذه الميليشيات المسلحة باغتيال النشطاء البارزين في صفوف الثوار، بغرض تصفية الثورة العراقية، وإخافة الثوار لمغادرتهم الشوارع.

ووفق معلومات رصدتها تقارير إعلامية فإن هذه الميليشيات معروفة بولائها لإيران، وسبق أن هاجمها متظاهرون مرات عدة خلال الاحتجاجات.

وفي السياق ذاته دعا محتجون ثوار بغداد إلى تنظيم فعاليات احتجاجية من ضمنها قطع الطرق الرئيسية في بغداد ردا على اغتيال الطيب.

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