نائبة كردية:التصويت على قانون الانتخابات تم خلافا لارادة الشارع المطالب بالاصلاح



قالت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني جوان احسان ان ما حدث في جلسة امس من تمرير القانون وانتزاعه غصبا دون توافق او دراسة او الاستماع للشارع المطالب بالاصلاح وتشريع قانون لايعيد انتاج النظام نفسه ولا يسمح بتغول الاحزاب المتسلطة ولا يشوه النظام السياسي ويسمح باجراء انتخابات مبكرة.



واضافت ان اصرار المشرعين على تجاوز النص الاصلي الذي كان مدرجا لتطوير الدوائر لتكون على مستوى الاقضية هو ارادة واضحة لعدم اجراء انتخابات مبكرة لما في ذلك من تعقيدات فنية ومشاكل تتعلق بهوية عشرات الاقضية على مستوى العراق وكذلك الاصرار على اعتماد العد والفرز الالكتروني والاعتماد على البطاقة الالكترونية دون البايومترية اشارة واضحة للتلاعب والتزوير لارادة الناخبين.



واوضحت ان اعتماد الفائز الاعلى بالاصوات هو لحصد الاحزاب المتسلطة لمقاعد المجلس وحرق الغالبية العظمى لاصوات الناخبين واعادة العراق الى انتماءات قبلية ومناطقية وقطع الطريق امام الكفاءات والمستقلين)، واردفت ان (تجاهل ارادة الاكراد والشارع الشعبي المطالب بالاصلاح واراء الخبراء والنخبة المختصين هو دفع حقيقي نحو مزيد من التمزق والاستبداد بالرأي لاخراج قوانين غير رصينة.



ف.ا