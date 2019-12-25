العطافي: رئيس الوزراء المقبل لن يمر دون الحصول على قناعة الشارع

أكد النائب المستقل عباس العطافي، اليوم الأربعاء، ان الشخصية التي سترشح لرئاسة الوزراء لن تمضِ مالم تحصل على قناعة المتظاهرين والشارع العراقي، لافتا الى ان توافق الكتل يجب ان يسبقه قناعة مطلقة من الشعب على مرشح معين لرئاسة الوزراء.

وقال العطافي في تصريح له ، ان “المرشح الذي سيصوت عليه داخل البرلمان كرئيس للوزراء، لن يمضِ مالم تكن هناك قناعة لدى المتظاهرين به، حيث ان التوافق بين الكتل على اسم معين لن يكون ذا ضرورة كقناعة الشارع العراقي بالشخصية المطروحة”.

وأضاف ان “تغيير رئيس الوزراء جاء من ساحات التظاهر ولم يكن عن طريق الكتل السياسية”، مبينا ان “رئيس الوزراء القادم لن يبقى في المنصب لمدة طويلة وسيتراوح وجوده بالسلطة مابين 6 اشهر الى سنة”.

وبين العطافي، أن “قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه البرلمان يوم امس يجب ان تعقبه انتخابات مبكرة كما رسمت لها المرجعية خلال خطبتها الأخيرة”.

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