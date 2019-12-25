بالوثيقة.. السهيل يعتذر للبناء عن ترشيحه لرئاسة الوزراء
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السهيل ليس رئيس الوزراء القادم ..وصالح سيكلف شخصا آخر غدا
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بعد تهديد المتظاهرين بالتصعيد.. أحزاب السلطة تسحب مرشحها قصي السهيل وتبحث عن دمية أخرى
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لماذا يصر "البناء" على ترشيح السهيل لرئاسة الوزارة رغم رفضه من الشارع ؟
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نائب عن سائرون : الحديث عن القبول بقصي السهيل لرئاسة الحكومة المقبلة ضرب من الخيال
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المتظاهرون يقطعون عددا من الطرق بين المحافظات احتجاجا على ترشيح السهيل
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نائب عن نينوى : اذا صدق ترشيح السهيل فندعو عبد المهدي للعدول عن استقالته