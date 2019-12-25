السفير الجزائري يعتذر على خلفية الاساءة لفريق القوة الجوية في الجزائر



قدم سفير الجزائر في العراق عبد القادر بن شاعة، اعتذاره على خلفية الاحداث الاخيرة في مباراة القوة الجوية ومولودية الجزائر بالبطولة العربية.



وقال بن شاعة، خلال زيارته لوزير الشباب والرياضة احمد رياض:" ان العراق هو بلدنا الثاني، وتجمع البلدين علاقات اخوية متينة لا تتأثر باي سبب كان".



واضاف :" ان الرياضة بشكل عام ، وكرة القدم خصوصاً ، من شأنها ان تقرب بين الاشقاء ولا تبعد بينهم ".



يذكر ان الجمهور الجزائري رفع هتافات مسيئة لفريق القوة الجوية في المباراة التي اقيمت بين الجوية ومولودية الجزائر في اياب دور الـ ( 16 ) من البطولة العربية للاندية الابطال في الجزائر .



ف.ا