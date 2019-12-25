دوري الكرة العراقي قد يكون "اختياريا" .. في هذه الحالة

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم اقامة الدوري الممتاز من مرحلة واحدة بسبب التظاهرات التي تشهدها البلاد.



وقال رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد علي جبار :" ان اللجنة قررت اقامة الدوري الممتاز من مرحلة واحدة بعد التوقف الذي تعرضت له المسابقة بسبب التظاهرات".



واوضح :" ان الدوري الممتاز سينطلق في الاول من شباط / فبراير المقبل، في حال انتهت التظاهرات، و سيستمر الدوري من مرحلة واحدة وسيكون هناك هبوط للاندية ".



واضاف: " في حال استمرت التظاهرات، ستكون المشاركة في الدوري اختيارية دون هبوط اي ناد " مبيناً :" ان الاتحاد العراقي سيبلغ نظيره الاسيوي بالامر".

ف.ا