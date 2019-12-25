شنكالي: الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات يضر الأحزاب الصغيرة

أكد النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الأربعاء، ان قانون الانتخابات الجديد لن يضر الحزب الديمقراطي الكردستاني، مبينا ان نظام الدوائر المتعددة ستضر بعض الأحزاب في مناطق معينة.

وقال شنكالي في تصريح له ، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يتضرر جراء التصويت على قانون الانتخابات الجديد، حيث يمتلك قواعده في الإقليم والمناطق الأخرى”.

وأضاف ان “بعض الأحزاب قد تتضرر وهي من اعترضت على هذا القانون في البرلمان، ومع المنفعة والضرر للأحزاب فأن القانون تم التصويت عليه ومضى”.

وأوضح شنكالي، ان “الدوائر المتعددة ستدمج بعض الاقضية والنواحي مع بعضها من اجل تطبيق مامنصوص عليه في قانون الانتخابات، وسيكون ذلك عبر الجهات المختصة لضمان حق كل قضاء وعدم ضياع أصوات الناخبين”.

ع د