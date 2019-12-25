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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 11:14 ص

العراق يتعاقد مع اربع شركات عالمية لحماية المستهلك

وزير-التخطيط-نوري-الدليمي

اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي عن اطلاق برنامج التفتيش قبل التوريد 2022-2020 بالتعاقد مع 4 شركات عالمية،  بهدف حماية المستهلك العراقي والصحة العامة والبيئة.

وقال  الدليمي في كلمته خلال الندوة المشتركة لاعلان الشركات المرخصة لتنفيذ برنامج حماية المستهلك :" ان الاختيار وقع على أربع شركات تعد من ادق الشركات في عملها وفقا للمقاييس العالمية والعراقية، بعد شهور من الدراسة لعروض جميع الشركات المتخصصة في عمليات الفحص والتقييس".

وبين :" ان البرنامج الذي تم التعاقد عليه من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سيشمل فحص 961 سلعة صناعية مختلفة"، مشيرا الى :"  ان الشركات التي تم التعاقد معها هي من جنسيات اماراتية وبريطانية والمانية وايطالية ".

واكد الوزير :"  ان اطلاق برنامج التفتيش قبل التوريد جاء متزامنا مع استئناف اجراءات المراقبة والتدقيق والتحقق في المنافذ الحدودية كافة على مدار اليوم من قبل ملاكات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ".

ف.ا
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