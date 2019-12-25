العراق يتعاقد مع اربع شركات عالمية لحماية المستهلك



اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي عن اطلاق برنامج التفتيش قبل التوريد 2022-2020 بالتعاقد مع 4 شركات عالمية، بهدف حماية المستهلك العراقي والصحة العامة والبيئة.



وقال الدليمي في كلمته خلال الندوة المشتركة لاعلان الشركات المرخصة لتنفيذ برنامج حماية المستهلك :" ان الاختيار وقع على أربع شركات تعد من ادق الشركات في عملها وفقا للمقاييس العالمية والعراقية، بعد شهور من الدراسة لعروض جميع الشركات المتخصصة في عمليات الفحص والتقييس".



وبين :" ان البرنامج الذي تم التعاقد عليه من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سيشمل فحص 961 سلعة صناعية مختلفة"، مشيرا الى :" ان الشركات التي تم التعاقد معها هي من جنسيات اماراتية وبريطانية والمانية وايطالية ".



واكد الوزير :" ان اطلاق برنامج التفتيش قبل التوريد جاء متزامنا مع استئناف اجراءات المراقبة والتدقيق والتحقق في المنافذ الحدودية كافة على مدار اليوم من قبل ملاكات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ".



ف.ا