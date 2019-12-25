خبير قانوني : قانون الانتخابات سيطيح برؤساء الكتل الكبيرة



اكد الخبير القانوني علي التميمي:" ان قانون الانتخابات الجديد سيغير من الوجوه البرلمانية بنسبة 100%" ، مبينا انه سيطيح برؤساء الكتل الكبيرة والنواب الذين يحصلون على مقاعد انتخابية ولا يحضرون الجلسات.



وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان القانون الجديد يحتوي على فقرات عديدة تلبي طموحات الشارع العراقي ، باستثناء فقرة مزدوجي الجنسية ، التي لم تذكر بنص القانون وتقرر الحاقها بقانون آخر".



واضاف :" ان الدوائر المتعددة والتصويت الفردي واحتساب اعلى الاصوات ، ستطيح بالعديد من الوجوه النيابية المتكررة لعدة دورات، وان نسبة التغيير للاعضاء ستكون 100% ".



واوضح الخبير القانوني :" ان من ايجابيات القانون انه سيطيح برؤساء الكتل والعديد من النواب الذين يحصلون على مقاعد نيابية ولايحضرون الجلسات ، من خلال اضافة فقرة استبدال النائب الذي لم يحضر الجلسات لمدة 30 يوما".



ف.ا