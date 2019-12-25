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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 11:11 ص

خبير قانوني : قانون الانتخابات سيطيح برؤساء الكتل الكبيرة

علي التميمي

اكد الخبير القانوني علي التميمي:"  ان قانون الانتخابات الجديد سيغير من الوجوه البرلمانية بنسبة 100%" ، مبينا انه سيطيح برؤساء الكتل الكبيرة والنواب الذين يحصلون على مقاعد انتخابية ولا يحضرون الجلسات.

وقال التميمي في تصريح صحفي :" ان القانون الجديد يحتوي على فقرات عديدة تلبي طموحات الشارع العراقي ، باستثناء فقرة مزدوجي الجنسية ، التي لم تذكر  بنص القانون وتقرر الحاقها بقانون آخر".

واضاف :" ان الدوائر المتعددة والتصويت الفردي واحتساب اعلى الاصوات ، ستطيح بالعديد من الوجوه النيابية المتكررة لعدة دورات، وان نسبة التغيير للاعضاء ستكون 100% ".

واوضح  الخبير القانوني :" ان من ايجابيات القانون انه سيطيح برؤساء الكتل والعديد من النواب الذين يحصلون على مقاعد نيابية ولايحضرون الجلسات ، من خلال اضافة فقرة استبدال النائب الذي لم يحضر الجلسات لمدة 30 يوما".

ف.ا
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