عدي عواد : لو كان لدى رئيس الجمهورية حياء .. لما بقي في منصبه ساعة !

اتهم النائب عن تحالف الفتح عدي عواد،رئيس الجمهورية برهم صالح بالتفاوض على مكاسب حزبية في قضية اختيار رئيس الوزراء .
وقال عواد في تصريح متلفز :" ان رئيس الجمهورية يتعامل بسذاجة مع قضية رئاسة الوزراء، ولو كان لديه حياء لما بقي في منصبه ساعة"..
واضاف :" ان اشكالية الكتلة الأكبر ماتزال قائمة ولم تحل لغاية الان، وان رئاسة الجمهورية روجت لتمسك تحالف البناء بقصي السهيل لتبرير الخرق الدستوري ".
واوضح :" ان برهم صالح فاوض على مكاسب حزبية في قضية رئاسة الوزراء" ، نافيا في الوقت ذاته :" ان يكون هناك ربط بين حسم قانون الانتخابات وقضية رئاسة الوزراء".
ف.ا