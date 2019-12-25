عدي عواد : لو كان لدى رئيس الجمهورية حياء .. لما بقي في منصبه ساعة !



اتهم النائب عن تحالف الفتح عدي عواد،رئيس الجمهورية برهم صالح بالتفاوض على مكاسب حزبية في قضية اختيار رئيس الوزراء .



وقال عواد في تصريح متلفز :" ان رئيس الجمهورية يتعامل بسذاجة مع قضية رئاسة الوزراء، ولو كان لديه حياء لما بقي في منصبه ساعة"..



واضاف :" ان اشكالية الكتلة الأكبر ماتزال قائمة ولم تحل لغاية الان، وان رئاسة الجمهورية روجت لتمسك تحالف البناء بقصي السهيل لتبرير الخرق الدستوري ".



واوضح :" ان برهم صالح فاوض على مكاسب حزبية في قضية رئاسة الوزراء" ، نافيا في الوقت ذاته :" ان يكون هناك ربط بين حسم قانون الانتخابات وقضية رئاسة الوزراء".



ف.ا