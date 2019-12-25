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الأربعاء, 25 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 11:07 ص

بالصور .. إحراق مقار بدر والدعوة والعصائب في الديوانية

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أحرق محتجون غاضبون، مقرات تابعة لميليشيا بدر وحركة عصائب أهل الحق وحزب الدعوة الإسلامية عقب الاعلان عن وفاة الناشط المدني ثائر الطيب متأثرا بجراح اصيب بيها بعد استهدافه بعبوة ناسفة.

وقال مصدر محلي، إن "متظاهرين غاضبين في الديوانية احرقوا مقار تابعة لمنظمة بدر وحزب الدعوة وحركة عصائب اهل الحق احتجاجا على استشهاد ثائر الطيب".

وأضاف أن "التوتر الأمني يسود المحافظة عقب انتشار عناصر مسلحة في وسط المدنية مطالبة بالثأر من قتلة الناشط ثائر الطيب.

وأعلن عن وفاة الناشط المدني "ثائر كريم الطيب" من أهالي محافظة الديوانية بعد 9 أيام من إصابته أثناء حادثة اغتيال تعرض لها بعبوة لاصقة وضعت داخل سيارته وسط مدينة الديوانية.


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أخر تعديل: الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 11:09 ص
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