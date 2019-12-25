" الجيل الجديد " يغرد خارج السرب الكردي بشأن قانون الانتخابات



رحبت كتلة "الجيل الجديد" الكردية باقرار قانون الانتخابات الجديد في مجلس النواب ، مؤكدة انه :" جاء استجابة لمطالب المتظاهرين المحتجين ".



وقال رئيس الكتلة ساشوار عبدالواحد في تصريح صحفي مقتضب : "بقينا على العهد، نحن في كتلة الجیل الجدید ، ولم نقاطع جلسة التصويت على مواد قانون الانتخابات خلافاً للكتل الكردية المقاطعة ، ودعمنا مطالب المحتجين وصوتنا لصالح الترشيح الفردي وتعدد الدوائر على مستوى الاقضية".



وقد انسحب النواب الاكراد من جلسة التصويت على قانون الانتخابات ، وانتقدوا تمريره بعد انتهاء التصويت .



ووصفته رئيسة كتلة الاتحاد الوطني جوان احسان، بانه :" انتزع غصبا دون توافق ودراسة ،ودون استماع للشارع المطالب بالاصلاح وتشريع قانون لايعيد انتاج النظام نفسه ولايسمح بتغول الاحزاب المتسلطة ولايشوه النظام السياسي ، ويسمح باجراء انتخابات مبكرة ".



ف.ا