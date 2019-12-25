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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 11:02 ص

لجنة تعديل الدستور : الاجواء غير مهيأة لاجراء تعديلات دستورية الان

محمد-الكربولي

اعلنت لجنة تعديل الدستور عن توجه برلماني لارجاء التعديلات الدستورية الى مابعد الانتخابات البرلمانية المبكرة .

وقال عضو اللجنة محمد الكربولي في تصريح صحفي :" ان  الاجواء باتت غير مهيأة امامنا لاجراء تعديلات دستورية في ظل اصرار المحتجين على تشريع قانون الانتخابات البرلمانية واجراء انتخابات برلمانية مبكرة"، مؤكدا :" ان الوقت غير كاف لانجاز هذه التعديلات".

واضاف  الكربولي :" ان عرض التعديلات الدستورية على استفتاء عام من قبل مفوضية انتخابات جديدة ، يتطلب فترة قد تزيد عن عامين لانجازها"، منوها الى :" ان المفوضية الجديدة ستنشغل في توفير الاجواء لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة".

واشار عضو اللجنة الى :" ان المعطيات المتوفرة في الاروقة السياسية تكشف عن وجود توجه لدى غالبية الكتل البرلمانية بشأن ارجاء التعديلات الدستورية المرتقبة الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي سينتج عنها تشكيل حكومة جديدة"، مبينا :" ان هناك خلافات كبيرة بين القوى والمكونات على المادة (140) الدستورية والمناطق المتنازع عليها وادارة النفط والغاز والمنافذ والنظام السياسي".

ف.ا
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