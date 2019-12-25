سائرون : رئيس الجمهورية يتعرض لضغوط من "البناء" للقبول بمرشحه

اكد تحالف " سائرون " تعرض رئيس الجمهورية برهم صالح الى ضغوط كبيرة من أجل القبول بتكليف مرشح من كتلة البناء لرئاسة الوزراء.



وقال النائب عن التحالف امجد العقابي، في تصريح صحفي :" ان رئيس الجمهورية برهم صالح ابدى اعتراضاً رسمياً على ترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة، وابلغ الجميع بانه مع مطالب الشعب العراقي، وملتزم بالقسم في المحافظة على الدستور وسيادة البلاد ".



واضاف العقابي :" ان كل من سيطرحهم تحالف البناء من مرشحين لرئاسة الحكومة هم غير مستقلين، وهذا امر يثير ساحات التظاهر "، مبينا :" ان رفض قصي السهيل وغيره من المرشحين المنتمين الى الاحزاب السياسية حصل نتيجة ضغط الشارع العراقي بضرورة ان يحصل تغيير في ادارة الدولة، وآلية اختيار رئيس الحكومة ".

ف.ا