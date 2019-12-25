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الأربعاء, 25 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 10:59 ص

نكشف خدعة الأحزاب الكبيرة والكتل لتضليل الشعب في قانون الانتخابات الجديد

البرلمان

اتهم النائب هوشيار عبدالله اليوم الأربعاء الأحزاب الكبيرة بإيهام الشعب بأن قانون الانتخابات الجديد يصب في مصلحة المستقلين، في حين أنه سيعطي الفرصة لنفس الأحزاب بالفوز بالانتخابات القادمة .
وقال عبدالله في بيان اليوم :" ان الأحزاب الكبيرة خدعت الشعب بأن قانون الانتخابات الجديد في مصلحة المستقلين، ولكن الحقيقة هي العكس، فالموالون للأحزاب الذين يمتلكون المال والسلاح معظمهم سيفوزون في الانتخابات، وذلك من خلال فرض نفوذهم وسطوتهم على الأقضية التي يسيطرون عليها، وفقاً لما ينص عليه القانون المفخخ بأن صاحب الأصوات الأكثر عدداً هو الفائز وليس من يحصل على أكثر من خمسين بالمئة ".
وتابع " كما ان هذا القانون ظلم الأقضية الكثيرة التي لاتعترف بها الحكومة الاتحادية لأنها لن يكون لها نواب في البرلمان، بالاضافة الى مشكلة دمج الاقضية التي عدد سكانها اقل من مئة الف مع المدن ".
وبين :" ان الأيام ستثبت كيف تم استغلال غضب الشارع لتمرير قانون يخدم الطبقة السياسية ويضمن استمرارها في السيطرة على مقاليد الحكم، وهناك الغام و متاهات كثيرة جدا داخل هذا القانون ستنكشف في المستقبل القريب ".
يشار الى ان مجلس النواب العراقي قد صوت امس الثلاثاء على قانون الانتخابات التشريعية رغم احتجاج الكتل الكردستانية.

ع د

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