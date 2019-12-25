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الأربعاء, 25 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 10:57 ص

التعليم النيابية تستبعد تأجيل العام الدراسي الحالي وتؤكد معالجة إضراب الطلبة في الفصل الثاني

مدارس كردستان

استبعدت لجنة التعليم العالي والبحث الـعـلـمـي في مجلس النواب تأجيل العام الدراسي الحالي بسبب الاضراب المستمر للطلبة في الكليات والمعاهد المرتبطة بوزارة التعليم.

وقـــال عـضـو اللجنة، محمد البلداوي، في تصريح صحفي: إن «ابناء الشعب احـوج ما يكونون الى انهاء الاضـراب المـسـتـمـر فــي الجامعات والـكـلـيـات والمــعــاهــد الــتــابــعــة لوزارة الـتـعـلـيـم العالي». مــؤكــداً انـــه «ليست هـنالـك اية عــلاقة بــين الاضــــراب وادعــــاءات الـضـغـط عـلـى الـحـكـومـة لـلاسـتـقـالـة، خـصـوصـاً ان رئــيــس الـحـكـومـة قـد اســتــقــال، إلا ان الاضـــــراب لا يــزال موجودا».

واضــاف ان «للجنة كـانـت قـد حققت الـكـثـيـر مـمـا رغــب الـطـلـبـة بتحقيقه لاســتــمــرارهــم فــي الـــدراســـة، ومـنـهـا قـــــرارات الــتــحــمــيــل والـــــدور الــثــالــث التكميلي والـدرجـات الـتـي ساعدتهم على عبور المراحل الدراسية، إلا انها اصــطــدمــت الــيــوم بــإضــراب الـطـلـبـة عــن الـــدوام، وهــو «ام المـشـكـلات» في الـبـلـد كـون الجميع يسعى الـى اعـداد جـيـل شـبابـي لـبـنـاء الـوطـن والعملية السياسية فيما بعد».

ونــاشــد الــبــلــداوي الـعـقـلاء والمـثـقـفـين والـنـاس المحبة للوطن «للمساهمة في حملة اعـادة طلبة الكليات والجامعات الى المقاعد الدراسية، واعادة الحياة الى الابنية الجامعية التي تزهو بطلبتها، كون الاخيرين لا يدركون ما يفعلونه بـأنـفـسـهـم، فـمـن كـــان يـحـب الـوطـن يجب ان يتفوق ويحقق اعلى المعدلات لـخـدمـتـه فـي المستقبل، لا ان يضرب عـن الـــدوام لتحقيق غـايـة لـيـسـت لها عـلاقـة بـمـا يـجـري». 

ودعا الـطـلـبـة الـى «التظاهر سواء في بغداد او المحافظات على ان لا يؤثر ذلك في محاضراتهم الــدراســيــة، إذ يـمـكـنـهـم الــتــواجــد في تلك الـسـاحـات بعد انـتـهـاء الــدوام في كلياتهم وجامعاتهم».

واســتــبــعــد الــبــلــداوي «تــأجــيــل الــعــام الــدراســي الــحــالــي، نــظــراً لاسـتـمـرار المـنـاطـق الـشـمـالـيـة والـغـربـيـة بـالـدوام خلافاً لمـدن الـوسـط والـجـنـوب». منبهاً الــى انــه «يـمـكـن تـرتـيـب وضــع هــؤلاء الطلبة على الفصل الـثـانـي مـن العام الــدراســي الـحـالـي مـن دون ان تكون هناك اية مشكلات»..

ف.ا
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