نزاهة كردستان تعلن الحكم على 41 مداناً بقضايا فساد



اعلنت هيئة النزاهة في اقليم كردستان، الحكم على 41 مدانا بقضايا فساد مالي واداري.



وقال المدير العام للدائرة القانونية بهيئة النزاهة، موشير رشيد، في انه يوجد 130 ملفا تتعلق بقضايا فساد لدى المحاكم المختصة، 55 منها تعود للسنوات السابقة، والى الآن لم يتم حسمها، و75 منها تمت احالتها على القضاء هذا العام.



واضاف: ان محكمة النزاهة حسمت الملفات الـ75، وقد حُكم بالسجن على 41 مدانا، واخلاء سبيل 34 متهما بما يتعلق بتلك الملفات.



وتابع : ان من مجموع ملفات الفساد المرسلة الى القضاء 59 منها من محافظة اربيل، و43 ملفا من محافظة السليمانية، و24 ملفا من محافظة دهوك.



ف.ا