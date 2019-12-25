الحكيم: اقرار قانون الانتخابات انتصار لارادة الجماهير



عد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، إقرار قانون الانتخابات "انتصارا لارادة الجماهير".



وقال الحكيم في تغريدة له على تويتر: "نعتبر تصويت مجلس النواب العراقي على مجمل قانون الانتخابات وحسم هذه الجدلية التي استغرقت وقتا طويلا ، انتصارا لارادة الجماهير ودليلا راسخا على عدم امكانية تجاهلها".



واضاف "نأمل ان تكون الانتخابات الناتجة عن القانون رصينة ونزيهة وتمثل ما يصبو له الشعب حول من يفوضه في مركز القرار".



وكان مجلس النواب، صوت في جلسته امس على قانون انتخابات مجلس النواب ، باعتماد الدوائر المتعددة.



ف.ا