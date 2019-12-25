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الأربعاء, 25 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 10:48 ص

إحباط هجومين لـ”داعش” الإرهابي في بعقوبة بديالى

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افاد مصدر أمني في محافظة ديالى،اليوم  الاربعاء، باحباط هجومين لتنظيم “ داعش” الاجرامي على نقاط امنية للجيش، فيما تم قصف تجمعات للتنظيم في بساتين المخيسة.
وقال المصدر  إن “قوات الجيش احبطت في ساعة متاخرة من مساء يوم امس هجومين على نقاطها الامنية في بزايز بهرز(20كم جنوب بعقوبة) والمرادية(15كم جنوب غرب بعقوبة)شنهما تنظيم داعش الارهابي ما اسفر عن اصابة جندي “.
واضاف المصدر،ان”قوات الجيش قصفت بالهاونات تجمعات لخلايا داعش في بساتين المخيسة(25كم شمال شرق بعقوبة) بعد رصد تحركاتهم دون معرفة حجم الخسائر البشرية في صفوفه”.
وتشهد بعض مناطق ديالى تحركات لخلايا تنظيم داعش من خلال مهاجمة نقاط واهداف امنية بين فترة واخرى ما يدي الى سقوط ضحايا.

ع د

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