نائب عن سائرون : اقرار قانون الانتخابات المرحلة الاولى لمعركة الاصلاح





عد النائب عن تحالف سائرون مظفر اسماعيل الفضل اقرار قانون الانتخابات بصيغته الحالية ، انتصارا لارادة الجماهير في سوح التظاهر.



وبين الفضل في بيان ان اقرار هذا القانون جاء بعد المطالب المشروعة لابناء الشعب العراقي وكذلك دعوة المرجعية الدينية والقيادة الوطنية ".



واشار الى ان ماجرى اليوم هو المرحلة الاولى لمعركة الاصلاح ، وان المرحلة الثانية من المعركة ستكون باختيار رئيس وزراء مستقل يخرج من رحم التظاهرات".



واضاف ان كتلة سائرون لن تتخلى عن موقفها المساند للجماهير العراقية والرافض لاختيار اية شخصية حزبية ".



ف.ا