الصالحي يدعو الى اعادة النظر بتشكيل مجلس مفوضية الانتخابات



دعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية ،ارشد الصالحي الى اعادة النظر بتشكيل مجلس مفوضية الانتخابات في العراق .



وقال الصالحي في بيان :" ان حكومة بغداد تمنع وصول ممثلي التركمان الى مفوضية الانتخابات ومجلس الخدمة الاتحادي في ظل مطالبات المتظاهرين في تحقيق الإصلاحات التي تؤدي الى تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتي أخفقت حكومة بغداد في تحقيقها طيلة ١٦ عاما الماضية "، .



واشار الى ان الحكومة كررت نفس الأخطاء الجوهرية في تمييزها المستمر وعدم اختيارها في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاضيا من القومية التركمانية ، وهي دلالة واضحة على ممارسة الظلم والطغيان من قبل أحزاب السلطة ، التي دأبت على التمييز الطائفي والقومي منذ ١٦ عاما ، متناسية المكونات الأخرى الرئيسة للشعب العراقي ".



وطالب باعادة النظر في تشكيلة مجلس المفوضين بالمفوضية المستقلة للانتخابات وعدم غبن اي مكون أصيل في التمثيل بالهيئات المستقلة.



ف.ا