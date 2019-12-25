السهيل ليس رئيس الوزراء القادم ..وصالح سيكلف شخصا آخر غدا

أفاد مصدر نيابي، الأربعاء، بأن قصي السهيل لن يكون رئيسا للوزراء، بعد رفضه من قبل الكثير من الأوساط إضافة الى ساحات التظاهر، لافتا الى ان رئيس الجمهورية سيكلف شخصا اخر في القريب العاجل وقد لايتعدى ذلك يوم غد الخميس.

وقال المصدر ، ان “صورة المرشح المكلف من قبل رئيس الجمهورية ستتضح معالمها خلال اليوم او غدا، حيث من المرجح ان يكلف شخصية معينة بتشكيل الحكومة قبل انتهاء يوم غد الخميس”.

وأضاف ان “هناك نقاشات داخل البرلمان بشان الشخصية التي ستطرح كمرشح لرئاسة الوزراء، وكان الأفضل برئيس الجمهورية انهاء الموضوع قبل الدخول في الفراغ الدستوري، من أجل ان تكون هناك نقاشات بين الكتل لحل الموضوع والاستقرار على شخصية لهذا المنصب”.

وبين المصدر، ان “ترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء لن يمضِ، وبالتالي فأن رئيس الجمهورية سيحسم الامر قبل انتهاء يوم غد بتكليف شخص اخر لهذا المنصب من بين بعض الشخصيات المطروحة”.

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