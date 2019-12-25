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الأربعاء, 25 كانون الأول 2019
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 25 كانون الأول 2019 10:37 ص

كتلة النهج الوطني تؤكد عدم تأييدها ترشيح أية شخصية لرئاسة الوزراء لاتلبي تطلعات الشارع العراقي

كتلة النهج الوطني


اعلنت كتلة النهج الوطني، عدم تأييدها ترشيح أية شخصية لرئاسة الوزراء لاتلبي تطلعات الشارع العراقي وتوجيهات المرجعية .

وحذرت الكتلة في بيان من القرارات والخطوات التي تنطلق من دوافع حزبية أو فئوية ضيقة تغفل حراجة الوضع السياسي والاجتماعي الذي تمر به البلاد وتفاقم التوتر وتصعد الاحتقان وتبعث على الاحباط واليأس في نفوس العراقيين .

 واشارت الى  ان المسؤولية الوطنية تتطلب التفكير بدعم الخيارات التي تجمع العراقيين  وتوحد مواقفهم والقادرة على احداث الاصلاح الحقيقي والضامنة لترسيخ المنهج الوطني المستقل وازالة آثار التجربة المؤلمة للفترة السابقة وتجعل بناء الدولة العادلة ومكافحة الظلم والفساد أهم واجباتها ومهامها".
 
واضافت :" ان من ضروريات المرحلة واستحقاقاتها الواضحة ان تتم مراجعة وتعديل منهجية وطريقة التعامل مع القضايا الوطنية المصيرية ، ليكون المقياس فيها رعاية مصالح الشعب وصيانة حقوقه والجدية في تحقيق تطلعاته المشروعة ومغادرة  الاستغراق في التنازع والصراع  والاستئثار بمقدرات وامكانات الدولة.

ف.ا
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