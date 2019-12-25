مقتل واصابة ستة جنود بانفجار خمس عبوات ناسفة جنوب شرق الموصل

اعلن مصدر في الشرطة مقتل جنديين واصابة اربعة اخرين بانفجار خمس عبوات ناسفة جنوب شرق الموصل.



وقال المصدر ان جنديين قتلا واصيب اربعة اخرون بانفجار خمس عبوات ناسفة في قرية كشاف ضمن ناحية الكوير جنوب شرق الموصل ".



واضاف بان" القرية مهجورة من السكان ويستخدمها عناصر تنظيم داعش ولدى دخول قطعات الجيش ضمن تشكيلات الفرقة14الى القرية وقعوا في حقل الغام للتنظيم وانفجرت العبوات بالتعاقب ما ادى الى مقتل واصابة ستة جنود.



ف.ا